Ucraina: Richetti (Az-Iv), bene sostegno Italia e diplomazia Vaticano, obiettivo sovranità Kiev

- "L'accoglienza riservata al presidente Zelensky dal capo dello Stato e dalla premier Meloni conferma il pieno sostegno del nostro Paese alla causa ucraina. Nessun tentennamento, nessuna ambiguità: Roma è al fianco della lotta di Kiev per la propria libertà ed indipendenza, una resistenza coraggiosa contro una brutale aggressione". Lo dichiara Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. "Bene che sia il presidente Mattarella che la presidente del Consiglio abbiano ribadito con nettezza come l'Italia sarà accanto all'Ucraina per tutto il tempo necessario, nel quadro di quella imprescindibile cornice europea ed atlantica che l'invasione russa ha fortificato", aggiunge. "Esprimiamo, infine, la stessa soddisfazione per l'incontro tra il Pontefice e il presidente ucraino: ogni sforzo diplomatico deve essere valorizzato convintamente, perché il ritorno alla piena sovranità dell'Ucraina ha bisogno della disponibilità di tutti", conclude.(Rin)