Ucraina: Malan (FdI), incontro Meloni-Zelensky conferma centralità e ruolo Italia

- "L'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il presidente Zelensky, prima tappa della sua visita europea a conferma della nostra centralità, è servito a ribadire il sostegno dell'Italia al popolo ucraino vittima dell'invasione russa e nella prospettiva della ricostruzione". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Questo governo - prosegue - fin dal suo insediamento ha con chiarezza e fermezza rivendicato la collocazione della nostra Nazione nel campo delle democrazie occidentali e del Patto Atlantico e il convincimento che la sovranità dell'Ucraina non possa essere violata, anche affinché non lo sia domani quella di qualsiasi altro Stato. La visita di oggi è un ulteriore riconoscimento del ruolo dell'Italia e del prestigio internazionale conquistato in questi mesi di governo da Giorgia Meloni", conclude.(Rin)