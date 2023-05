Imprese: Rheinmetall, joint venture con Ukroboronprom per costruire e riparare carri armati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Rheinmetall ha fondato una joint venture con il conglomerato statale ucraino Ukroboronprom per costruire e riparare carri armati in Ucraina. Lo ha reso noto Rheinmetall, spiegando che il closing dell'accordo per la costituzione della joint venture è previsto per la fine di giugno, con l'inizio delle operazioni da metà luglio. L'impresa inizierà con la manutenzione e la riparazione di veicoli trasferiti in Ucraina dalla Germania, ma in seguito cercherà di produrre congiuntamente alcuni prodotti Rheinmetall in Ucraina, afferma la dichiarazione, portando al possibile sviluppo congiunto di sistemi militari da esportare dall'Ucraina. (Geb)