Ucraina: Zelensky incontra il Papa, "si è offerto di unirsi ad attuazione" piano di pace di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula di pace di Kiev e la condanna dei crimini russi sono stati tra i temi affrontati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dell'incontro con papa Francesco, nell'aula Paolo VI. "Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini", ha scritto Zelensky su Telegram, evidenziando durante l'incontro la questione relativa alle decine di migliaia di bambini deportati. "Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa". "Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina", perché "non può esserci uguaglianza tra la vittima e l'aggressore". Zelensky ha anche parlato al Pontefice "della nostra formula di pace come dell'unico algoritmo efficace per raggiungere una pace giusta" e papa Francesco "si è offerto di unirsi alla sua attuazione". (Res)