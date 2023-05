© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lieta di aver accolto a palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina Zelensky. “Un incontro che testimonia l'impegno che attribuiamo ad un rapporto importante per le nostre Nazioni. Un impegno che è fondamentale per la storia europea e per tutti i popoli che amano la libertà”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)