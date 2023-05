Turchia: 17 arresti per minacce e diffamazione contro candidato presidenziale Ince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 17 persone sono state arrestati e altre quattro sono ricercate per aver tentato di diffamare uno dei quattro candidati alla presidenza turca, Muharrem Ince, leader del Partito della patria. Lo riferisce l’emittente televisiva turca "Yirmidort Tv" (24 tv) via Twitter. Le accuse sono di falsificazione e minacce. A pochi giorni dal voto, Ince si è ritirato a sorpresa dopo la diffusione di un video con contenuti sessuali compromettenti, che però sarebbe un falso. Il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, anch’egli candidato alle elezioni, ha accusato ieri la Russia di aver interferito nella campagna elettorale delle elezioni che si svolgeranno domani, 14 maggio. Il politico 74enne ha annunciato di avere prove concrete della responsabilità della Russia nella diffusione di contenuti online "profondamente falsi". Non si è fatta attendere la risposta del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha negato l'intromissione di Mosca nella campagna elettorale turca. "Respingiamo fermamente tali affermazioni e dichiariamo ufficialmente che non si può parlare di alcun tipo di interferenza". "Se qualcuno ha fornito al signor Kilicdaroglu tali informazioni, è un bugiardo", ha aggiunto Peskov. (Res)