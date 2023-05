© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini sono consapevoli dell’aiuto che ricevono dall’Italia e dagli italiani. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. Per il capo dello Stato “è importante portare il mio ringraziamento” in Italia. “Bisogna anche capire cosa succede in Ucraina, non potete capirlo da soli ma sono dovuto venire io a dirvelo”, ha proseguito Zelensky. (Res)