Ucraina: Zelensky, da mobilitazione russa si vede come Mosca tratta i cittadini

- Gli ucraini vedono come nemici i soldati russi ma dalla realtà della mobilitazione si capisce anche come i cittadini vengano trattati dal regime di Mosca. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “In Ucraina vediamo la gente fare la fila per andare a combattere”, mentre in Russia “le persone scappano” per non essere inviate al fronte, “non sono motivate”, ma possono “utilizzare i criminali che erano in carcere”. (Res)