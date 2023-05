© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra su vasta scala in Ucraina non nasconde più le politiche di occupazione russa, come in Crimea e nel Donbass. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Putin non mantiene neanche gli accordi che avevamo raggiunto”, ha detto Zelensky, ricordando i propri colloqui con il presidente russo e con le amministrazioni precedenti. (Res)