Ucraina: Meloni, apprezzamento per impegno Pontefice, una giornata importante per tutti

- “Sostegno e apprezzamento del governo italiano per l'impegno di Papa Francesco e la Santa Sede”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Zelensky si recherà in Vaticano per incontrare papa Francesco e siamo molto contenti di questa iniziativa. Conosciamo e apprezziamo la vicinanza, la solidarietà e il profondo affetto del Santo Padre per l’Ucraina”, ha sottolineato il premier. “Una giornata importante per questa delegazione, per Zelensky, ma anche per noi . Ribadiamo che l’Italia c’è. Viva l'Ucraina, viva l'Italia”, ha concluso Meloni. (Rin)