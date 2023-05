Milano: De Corato, oggi raccolte centinaia di firme contro utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai banchetti di Fratelli d'Italia per la raccolta firme contro l'utero in affitto e renderlo perseguibile in Italia anche quando questo reato è commesso all'estero questa mattina a Milano "hanno partecipato e firmato centinaia di persone e, la maggior parte delle firme, sono di donne". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, sull'iniziativa odierna promossa da Fdi con la raccolta firme cittadine contro l'utero in affitto sottolineando che "non a caso, la raccolta è stata organizzata proprio oggi alla vigilia della festa della mamma". "Alle numerosissime persone intervenute - prosegue De Corato - abbiamo ribadito, come la nostra Premier Meloni ha più volte dichiarato, che vogliamo una nazione in cui non sia più scandaloso dire che, qualsiasi siano le legittime e libere scelte e inclinazioni di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Una nazione in cui non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono un prodotto da banco che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e magari restituire se poi il prodotto non corrisponde a quello che ti aspettavi". "Ancor più grave - conclude De Corato - è che per il prossimo fine settimana in città, la società inglese Five Senses Media ha organizzato a Milano la manifestazione 'Wish for a baby', un evento internazionale che offre servizi per chi cerca un figlio in laboratorio, ma forse anche con madri surrogate. Tale evento è stato contestato anche da Parlamentari di sinistra". (Com)