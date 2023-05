Ucraina-Italia: Zelensky, ciò che facciamo insieme per la sicurezza va a proteggere cittadini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Ucraina e Italia in materia di sicurezza protegge i cittadini del Paese invaso. Lo ha scritto in italiano sul proprio canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Grazie presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'opportunità di essere oggi nel vostro bel Paese con una grande storia. Tutto ciò che facciamo insieme per la sicurezza è ciò che protegge le famiglie ucraine, protegge i nostri figli, protegge le case dei nostri civili e la vita dei nostri soldati", ha scritto Zelensky. (Kiu)