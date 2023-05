Ue: Tripodi partecipa a secondo forum Unione europea-Indopacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Maria Tripodi, su delega del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha partecipato il 13 maggio al secondo forum Ue-Indopacifico, un evento, aperto dal re di Svezia Gustavo Adolfo e dalla principessa ereditaria Vittoria, che ha riunito i ministri e vice ministri degli Esteri delle due regioni assieme a rappresentanti di Paesi partner ed organizzazioni regionali. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’incontro rientra nella strategia Ue per la regione dell’Indopacifico volta a favorire il rafforzamento del dialogo con i partner di quella regione strategica. Al forum era presente anche il ministro degli Esteri Ucraino Kuleba a cui il sottosegretario Tripodi ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina nel giorno della storica visita del presidente Zelensky a Roma. Tripodi è intervenuta alla tavola rotonda “Pursuing green opportunities and overcoming global challenges in cooperation” ed ha ribadito l’impegno italiano a favore dell’attuazione della Strategia Ue per l’Indopacifico sottolineando come da tempo l’Italia sia pienamente coinvolta nella regione - una delle più esposte al rischio climatico - con importanti iniziative a favore della lotta ai cambiamenti climatici, della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. Il sottosegretario ha poi posto particolare attenzione al ruolo che la cooperazione fra Unione Europea e l’Indopacifico giocherà per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 auspicando che il forum apra la strada a più forti ed efficaci forme di cooperazione fra le due regioni.(Com)