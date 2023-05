© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino al suo arrivo in Vaticano, alle 16:10, è stato accolto da Padre Leonardo Sapienza Reggente della Prefettura della Casa Pontificia. Per Zelensky è in programma anche un faccia a faccia con monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Assente il cardinale Parolin per un impegno programmato da tempo: è in Portogallo per la festività della Madonna di Fatima. (Civ)