Turchia: Kilicdaroglu visita mausoleo di Ataturk a poche ore dalle elezioni

- Il presidente del Partito popolare repubblicano turco (Chp) e candidato alla presidenza alle elezioni domani, Kemal Kilicdaroglu, si è recato oggi ad Anitkabir, il mausoleo del fondatore della Turchia, Mustafa Kemal Ataturk, a poche ore dalle elezioni di domani. “Siete pronti a portare la democrazia in questo Paese? Per portare la pace in questo paese? Lo prometto, sono pronto anch'io", ha detto Kilicdaroglu a un comizio ad Ankara. Erdogan, da parte sua, ha risposto con stizza ieri a una domanda su farebbe in caso sconfitta. "Questa è una domanda molto sciocca. Siamo saliti al potere in Turchia con mezzi democratici, con l'approvazione del nostro popolo. Se il nostro popolo dovesse cambiare idea, faremmo ciò che richiede la democrazia”, ha riposto il presidente in carica. (Tua)