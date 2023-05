Germania-Ucraina: fonti governative confermano visita di Zelensky domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà domani in visita in Germania. Fonti governative di Berlino hanno confermato all'agenzia di stampa tedesca "Dpa" che la visita avrà luogo domenica. Inizialmente non era chiaro se Zelensky sarebbe arrivato sabato sera o solo domenica. Il programma esatto della visita del presidente ucraino non è stato ancora reso noto. Zelensky dovrebbe ricevere ad Aquisgrana il Premio Carlo Magno al merito europeo. (Geb)