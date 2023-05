Turchia: quotidiano emiratino “The National”, “Paesi amici pronti a lavorare con chiunque vinca elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I paesi amici della Turchia sono pronti a lavorare con chiunque otterrà la fiducia del popolo turco”. E’ quanto si legge in un editoriale di “The National”, il principale quotidiano degli Emirati Arabi Uniti, dal titolo “il risultato elettorale della Turchia si farà sentire in tutta la regione”. “Chiunque ne uscirà vincitore avrà il suo bel da fare. Permangono molte sfide in patria e all'estero, ma per molti paesi limitrofi e regionali è importante che la Turchia rimanga un partner stabile e impegnato. Il suo ruolo nell'aiutare a mediare un accordo di esportazione di grano nel conflitto tra Ucraina e Russia è solo un esempio di quanto sia importante il Paese”, si legge nell’editoriale del Paese del Golfo, interpretato da alcuni osservatori come un endorsement a Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’Alleanza per la nazione, principale sfidante del presiedente turco uscente, Recep Tayyip Erdogan. (Res)