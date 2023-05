Sicurezza: investigatore polizia postale, attacco hacker al Viminale fatto a sito sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia postale conferma il tentativo di attacco informatico al sito del Viminale durante la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un attacco che, secondo gli investigatori sarebbe fallito per due motivi. Il principale è che gli hacker avrebbero sbagliato il link al sito attaccando l’indirizzo internet www.interno.it anziché www.interno.gov.it. Il secondo motivo è che, secondo gli investigatori, ormai i siti internet delle maggiori istituzioni italiane sono protetti da attacchi ddos come quelli condotti in questi mesi. (Rer)