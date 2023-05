Vaticano-Ucraina: terminato incontro tra papa Francesco e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ terminato l’incontro tra papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durato circa 40 minuti. Il papa ha donato un’opera in bronzo raffigurante un ramoscello d’olivo, simbolo di pace, oltre al Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV e il volume “Un’Enciclica sulla pace in Ucraina”. Zelensky ha ricambiato con un’opera d’arte ricavata da una piastra di un giubbotto antiproiettile, un quadro intitolato “Perdita”, sull’uccisione dei bambini durante il conflitto. (Civ)