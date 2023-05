© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è sempre stata e continua ad essere accanto al popolo ucraino, che combatte per la propria indipendenza e la propria libertà. L'obiettivo è la pace, non la resa senza condizioni". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione, in occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. (Rin)