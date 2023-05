Libia: ministra Esteri di Tripoli inizia tour nei Paesi arabi, prima tappa in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najlaa el Mangoush, ha avviato un tour nei Paesi arabi con prima tappa in Bahrein, dove è stata ricevuta dall’omologo Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Le due parti hanno tenuto un incontro bilaterale “durante il quale hanno parlato della profondità delle relazioni fraterne tra la Libia e il Regno del Bahrein, le modalità di sviluppo della cooperazione bilaterale in vari campi, compresa la formazione diplomatica”, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale libico. L'incontro ha toccato anche “gli ultimi sviluppi nelle questioni arabe e regionali nella regione”. La visita fa parte di un tour della ministra libica in diversi Paesi arabi, in vista dello svolgimento del vertice della Lega araba a Gedda, in Arabia Saudita, per “coordinare e sostenere gli sforzi e le posizioni arabe congiunte nei confronti dei dossier e delle sfide testimoniate dal mondo arabo e regionale, soprattutto nel fraterno Sudan”. Una missione, quella della Mangoush, tesa anche a “mobilitare il sostegno arabo per lo svolgimento delle elezioni nazionali in Libia e preservare il consenso arabo a sostegno della stabilità della Libia”. (segue) (Lit)