Lega: Cecchetti, oggi e domani gazebo in piazza contro utero in affitto

- La Lega è in piazza anche questo fine settimana, "con centinaia di banchetti e gazebo ini tutta la Lombardia per promuovere la raccolta firme per dire 'no' all'utero in affitto, per fermare una pratica che sfrutta e mercifica il corpo della donna e tratta i bimbi come merce di scambio". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier spiegando che "per questo oggi e domani saremo presenti con i nostri gazebo anche per fornire materiale informativo sul pacchetto di misure varato dal Governo per aumentare i soldi in busta paga ai lavoratori e per aiutare gli imprenditori. Non solo, a tutti i nostri gazebo o banchetti sarà anche possibile effettuare il tesseramento per l'anno 2023 per la Lega Salvini Premier".(Com)