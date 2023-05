Sport: presentata Casa Italia delle Olimpiadi di Parigi 2024, la sede nello storico Pre Catelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede di Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 verrà installata nel Pre Catelan, un luogo emblematico per la storia dei Giochi, situato nel 16mo arrondissement della capitale francese. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante una conferenza stampa tenuta all'ambasciata d'Italia in Francia. Immerso nel bosco del Bois de Boulogne, a ovest della città, il Pré Cattelan è un ristorante storico inaugurato nel 1856. La sera del 23 giugno 1894 il Barone Pierre de Coubertin, fondatore delle moderne Olimpiadi, festeggio all'interno del Padiglione realizzato in stile Napoleone III il suo progetto di ripristinare gli antichi Giochi presentato all'Università della Sorbona. "Sono venuto diverse volte a Parigi per fare dei sopralluoghi, abbiamo visto diversi luoghi ma da subito ho pensato che Pré Catelan fosse non soltanto il luogo migliore per Casa Italia, ma 'il' luogo", ha detto Malagò, prima della firma del progetto di realizzazione di Casa Italia. "Un'occasione 'storica' potremmo dire in quanto per la prima volta nella storia del Coni la firma avviene nella Città che ospiterà i giochi Olimpici", ha commentato l'ambasciatrice d'Italia, Emanuela D'Alessandro. (segue) (Frp)