Sport: presentata Casa Italia delle Olimpiadi di Parigi 2024, la sede nello storico Pre Catelan (2)

- Presente anche Olivier Voarick, amministratore delegato di Maison Lenotre, società proprietaria del Pre Catelan e Andrea Varnier, Ad della Fondazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026. "Avete realizzato un sogno anche per noi, siamo davvero emozionati", ha affermato Voarick. Il concetto di Casa Italia viene riassunto in una parola: Ensemble (Insieme, in italiano). L'idea si basa su quei concetti di avvicinamento e incontro che nascono proprio dallo sport, declinato però su vari livelli come quelli della comunità sportiva, della sostenibilità o della condivisione. (Frp)