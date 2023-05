Viabilità: da lunedì 15 accese a pieno regime le telecamere della ztl "Ascanio Sforza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 15 maggio termina il periodo di pre-esercizio delle telecamere a controllo dei varchi della Zona a Traffico Limitato "Ascanio Sforza". L'attività sanzionatoria degli apparecchi va a completo regime e le violazioni alle ZTL potranno essere accertate automaticamente dalle telecamere senza la presenza della Polizia Locale. Le telecamere erano state accese un mese fa, il 15 aprile, e il periodo di trenta giorni è stato necessario per effettuare il collaudo e la messa a punto tecnica. Due sono gli apparecchi che controllano il divieto di accesso già in vigore dal 1° settembre 2021: la prima in via Scoglio di Quarto, all'incrocio con corso Manusardi, la seconda in via Pavia, all'altezza dell'ultimo "torna indietro" prima dell'incrocio con via Ascanio Sforza. La ZTL Ascanio Sforza è attiva dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e dalle ore 19 del venerdì alle ore 6 del lunedì e riguarda le seguenti strade: Ascanio Sforza dall'intersezione con via Scoglio di Quarto all'intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto dall'intersezione con l'accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra Ascanio Sforza e il primo varco utile per l'inversione (per un'estensione di circa 20 metri). (segue) (Com)