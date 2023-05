Viabilità: da lunedì 15 accese a pieno regime le telecamere della ztl "Ascanio Sforza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti e i domiciliati di corso Manusardi possono transitare e sostare nella ZTL in quanto equiparati ai residenti e domiciliati delle vie interessate alla ZTL. La giornata di lunedì sancisce la fine del pre-esercizio anche per le telecamere in via Barsanti (ZTL notturna). Sempre dal 15 maggio sono attivate le telecamere sulla corsia preferenziale in piazza Arduino; in via Ripamonti tra via Soave e via Isonzo con un apparecchio per ogni direzione di marcia; in accesso dell'area pedonale in via Palermo 19. In Ripa di Porta Ticinese è presente anche un sistema di pilomat. Per tutte queste località, va ricordato, sono già da tempo in vigore i provvedimenti che disciplinano l'accesso veicolare e quindi era già possibile incorrere nella sanzione. (Com)