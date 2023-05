Turismo: Mazzali, ospitalità alberghiera porta più lavoro a territori degli "affitti brevi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli alberghi generano ricchezza e portano lavoro al territorio, mentre le case date in affitto per i 'soggiorni-lampo', spesso sprovviste dei necessari adempimenti legislativi, non 'spingono' consumi e occupazione". Lo ha detto Barbara Mazzali, assessore a Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, oggi in occasione della 73esima Assemblea Nazionale di Federalberghi a Bergamo e Brescia. Lo conferma uno studio, realizzato da Federalberghi in collaborazione con Sociometrica, diffuso nelle ultime ore, dal quale emerge che i consumi turistici realizzati nel 2022 nei primi 500 comuni italiani a vocazione turistica sono superiori a 57 miliardi di euro, di cui l'88 per cento (50,3 miliardi) relativi a presenze ufficiali e il 12 per cento (6,8 miliardi) relativi a presenze non registrate, e dunque in larga parte probabilmente abusive. I pernottamenti non rilevati, che rappresentano il 23,6 per cento dei flussi turistici, generano solo l'11,9 per cento dei consumi e, di conseguenza, un'analoga percentuale nella creazione di ricchezza e di occupazione. (segue) (Com)