Turismo: Mazzali, ospitalità alberghiera porta più lavoro a territori degli "affitti brevi" (2)

- "L'analisi ha messo a confronto due modelli di ospitalità: il primo è quello offerto dagli alberghi, mentre il secondo si basa sulla commercializzazione degli appartamenti, per i cosiddetti 'affitti brevi'- spiega Mazzali-. Entrambe le strutture ricettive hanno il medesimo obiettivo, accogliere visitatori, ma il loro impatto economico sulle realtà territoriali è molto diverso". Secondo le stime di Sociometrica, l'economia generata dalle presenze ufficiali copre un valore complessivo che riesce a finanziare oltre un milione di occupati, mentre l'economia fondata sulle presenze non registrate genera appena 137mila posti di lavoro. Il maggior contributo che gli alberghi apportano alla crescita dell'occupazione è determinato anche dalla presenza di un'organizzazione aziendale complessa, con figure professionali di varia specializzazione e la capacità di creare e diffondere una molteplicità di interdipendenze economiche che producono occupazione e reddito. Questa capacità moltiplicativa è del tutto scarna nel caso degli affitti brevi, le cui operazioni, quasi sempre, si limitano alla consegna delle chiavi, alla pulizia finale delle camere e alla manutenzione ordinaria."Nessuno intende criminalizzare gli AirBnb, tuttavia una regolamentazione è necessaria- sottolinea Mazzali-. Non dimentichiamo che proprio a Bergamo l'effetto della commercializzazione delle case per gli affitti brevi, sta creando spopolamento nel centro storico, dove ai proprietari conviene di più affittare ai turisti per 'soggiorni-flash' , che ai locali per lunghi periodo. Un fenomeno che va anche a danno anche degli studenti delle Università". (Com)