Ucraina: Foti (Fd'I), sostegno a Kiev a 360 gradi

- "Il conflitto che sta colpendo il cuore dell'Europa coinvolge tutti. Per questo, il nostro sostegno a Kiev, come ribadito oggi dal Presidente del Consiglio, è a 360 gradi". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La visita di Zelensky a Roma ne rinsalda l'amicizia, in difesa della libertà e della democrazia, verso una pace giusta, con l'auspicio che la Russia cessi le ostilità. Per noi - prosegue - vicinanza all'Ucraina significa anche mantenere una rigorosa applicazione delle sanzioni e il supporto a tutte le iniziative volte a facilitare l'esportazione di grano. Il governo Meloni è al fianco di uno Stato aggredito senza esitazioni, condannando l'operato della Russia, che ha deliberatamente aggredito il popolo ucraino", conclude Foti.(Rin)