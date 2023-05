Lazio: Corrotti (Fd'I), approvata proposta per istituire garante disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera con la proposta di legge di istituzione del 'Garante per la tutela delle persone con disabilità'. Un orgoglio per me che avevo proposto la medesima legge nella scorsa legislatura e che ora, finalmente, vede luce grazie al lavoro dell'assessore Maselli e di tutta la giunta regionale". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia. (Com)