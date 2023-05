Balneari: Gasparri (FI), utilizzare chilometri di coste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sui prossimi passi da fare sulla questione balneari "non c'è alcun dubbio. Il tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio sancirà, una volta per tutte e come diciamo da tempo, che in Italia è possibile fare questa impresa perché esistono chilometri di coste non utilizzate sulle quali sarà possibile creare nuovi stabilimenti senza deturpare nulla ma, anzi, valorizzando zone di coste in alcuni casi abbandonate". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "Inutile che i nemici della categoria continuino a minacciare il futuro di imprenditori e famiglie che andrebbero tutelati e che rappresentano la storia dell'accoglienza turistica italiana", aggiunge. "Lo avevamo detto approvando il decreto Milleproroghe e, a differenza della lettura faziosa che alcuni ne fanno, lo ha ribadito anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea rimandando ai singoli Paesi l'accertamento sulla scarsità o meno della risorsa. Andiamo avanti quindi tutelando il futuro di queste imprese, incentivando eventuali nuove iniziative ed evitando una colonizzazione, che altri vorrebbero, di un settore strategico della nostra economia turistica", conclude Gasparri. (Rin)