Ambiente: Assessore Lazio, approvati criteri per sviluppo equilibrato impianti fotovoltaici ed eolici

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera che stabilisce i criteri transitori per lo sviluppo equilibrato sul territorio regionale degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra. "Sono molto soddisfatta e ringrazio i miei uffici che si sono immediatamente attivati su sollecitazione mia e del presidente. In tempi molto rapidi siamo riusciti a definire la delibera che finalmente indica criteri e indirizzi per una distribuzione omogenea sul territorio regionale degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra. Un atto importante che rappresenta un punto di riferimento in materia di impianti per le rinnovabili". Lo ha dichiarato in una nota l’assessore all’Ambiente, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica, alla Sostenibilità e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Grazie alla nostra delibera di indirizzo stabiliamo una disciplina transitoria nei procedimenti di competenza della Regione, in attesa dei decreti ministeriali", ha precisato l’assessore Palazzo. (segue) (Com)