Milano: R. La Russa, da Regione premio a 94 enne eroe di via Washington

- Questa mattina Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, e l'onorevole Marco Osnato (Fd'I), hanno incontrato il Signor Bruno, il 94enne che nel pomeriggio del 10 maggio è intervenuto per salvare la vicina di casa, una dottoressa di 42 anni, che stava subendo un tentativo di stupro nel suo appartamento in centro a Milano. "Il gesto eroico del Signor Bruno esprime allo stesso tempo coraggio e profondo senso civico, nobili valori che devono essere un esempio per le nuove generazioni – ha affermato l'assessore La Russa -. Bruno, a 94 anni, non ha esitato ad affrontare il 23enne straniero che si era introdotto in casa della dottoressa e che già l'aveva picchiata violentemente. Ha tenuto l'aggressore sotto tiro con la sua scacciacani in modo da permettere ai carabinieri di arrestarlo. A lui vanno il mio più vivo ringraziamento e la mia sincera ammirazione per quanto ha fatto". Regione Lombardia e il Presidente Attilio Fontana, su impulso dell'assessore La Russa, nelle prossime settimane consegneranno un riconoscimento al Signor Bruno per l'eroismo dimostrato. "I giovani, troppo spesso impigriti dalla società dei social e del virtuale, imparino dal gesto di questo 94enne combattivo e si impegnino attivamente per aiutare gli altri – ha dichiarato l'onorevole Osnato -. Il coraggio del Signor Bruno è la dimostrazione che non conta l'età, ma che è sempre e soltanto lo spirito a fare la differenza". (Com)