- L'esercito ucraino sta avanzando con successo in alcune aree della direzione di Bakhmut. Lo ha affermato su Telegram il comandante del gruppo di forze orientale Oleksandr Syrskyi. "L'operazione difensiva in direzione Bakhmut continua. I nostri soldati stanno avanzando in alcune zone del fronte e il nemico sta perdendo equipaggiamento e forza lavoro", ha scritto Syrskyi.(Kiu)