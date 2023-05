Italia-Ucraina: Meloni, scommettiamo sulla vittoria di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine febbraio sono stata a Kiev. "Noi abbiamo realizzato lo scorso 26 questa una grande conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina con oltre 600 imprese italiane per dimostrare che la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione economica e per dimostrare che scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rin)