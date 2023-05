Difesa: Spagna, concorso per oltre duemila posti vacanti per ufficiali e sottufficiali Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo ha lanciato un concorso per un totale di 2.141 posti vacanti per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, di cui 956 ad accesso diretto e 1.185 per promozione. In particolare, si tratta di un aumento di 190 posti, 114 per l'ingresso diretto e 76 per la promozione, rispetto all'offerta dello scorso anno. Per questo motivo, il ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) del 9 maggio i bandi di selezione per l'ingresso nei centri di formazione militare per il 2023, attraverso l'ingresso diretto e la promozione, nei gradi di ufficiale e sottufficiale delle Forze armate. Una novità del bando di quest'anno è l'offerta di 70 posizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità di difesa cibernetica nell'ambito del Comando congiunto del cyberspazio. Le date di presentazione presso i corrispondenti centri di formazione sono il 17 agosto 2023, per il personale selezionato attraverso l'ingresso diretto, e il 31 agosto per il personale selezionato attraverso il processo di promozione. (Spm)