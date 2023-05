Lavoro: Bombardieri, tacete quando parlate di sicurezza e precariato, oggi è morto un cavatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cara ministra oggi è morto un cavatore, abbiate la compiacenza di tacere quando parlate di sicurezza e di precariato". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, intervenendo dal palco all'Arco della Pace, durante la manifestazione sindacale unitaria di Cgil, Cisl e Uil in corso a Milano. "Ci avete tolto il pane - ha aggiunto Bombardieri - per le piazze di questo Paese continueremo a darvi fastidio e vi continueremo a ricordare che in questo paese non va tutto bene". Bombardieri ha salutato la platea di oltre 40 mila persone, ricordando che "ci vediamo a Napoli. Non ci fermeremo, non cercate di intimorirci o di fermarci perché non parlatete mai di noi in Tv, i lavoratori e le lavoratrici continuano a mandare un grido d'allarme e noi lotteremo fino alla fine".(Rem)