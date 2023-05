© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni ndr). Abbiamo con l’Italia valori comuni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale, durante l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella.(Rin)