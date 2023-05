Ucraina: Zelensky, la nostra vittoria è la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale, durante l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella. “La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera e non una resa”.(Rin)