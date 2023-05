Ucraina: Salvini, mio incontro con Zelensky non previsto, altre ricostruzioni surreali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzioni “in base alla quale io non sarei andato”, all'incontro con il presidente Zelensky sono "surreali" il fatto è che “non è mai stato previsto”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini durante un punto stampa a un gazebo della Lega a Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che il leader di Azione Carlo Calenda ha detto che sarebbe stato lo stesso presidente ucraino a non volere incontrare Salvini. "Glielo ha detto Zelensky? - ha replicato - Penso che Zelensky abbia cose più importanti da fare che sentire al telefono Calenda" che, ha ironizzato il vice premier, "poveretto, è stato tradito da Renzi e soffre. Come tutti gli amori che finiscono male c’è qualcuno che soffre, gli sono vicino o umanamente”. (Rem)