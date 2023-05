Italia-Ucraina: Meloni a Zelensky, supporto per pace giusta, continueremo a sostenere sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, in raccordo con i principali alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l’Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità. È uno dei temi che verranno affrontati, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Allo stesso tempo, l’Italia continuerà a sostenere un’applicazione rigorosa delle sanzioni che sono uno dei principali strumenti nei confronti dell’aggressore, insieme a quello finanziario e militare, per far cessare le ostilità. (Rin)