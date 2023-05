Italia-Ucraina: Meloni a Zelensky, appoggio a Kiev per integrazione Ue, sostegno per accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sin dall’inizio è stata in prima linea per l’attribuzione all’Ucraina dello status di candidato all’Unione europea, e continuerà ad assicurare il suo appoggio per facilitare la progressiva integrazione di Kiev che sta combattendo per la difesa dei valori europei di libertà e di democrazia ed è un avamposto della sicurezza del Continente europeo. È uno dei temi che verranno affrontati, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I due leader, nel corso dell’incontro, avranno uno scambio anche sulle gravi conseguenze sulla scena globale delle già critiche prospettive di sicurezza alimentare causate dalla guerra. L’Italia sostiene pienamente le iniziative internazionali volte a facilitare l’esportazione di grano e di prodotti agricoli, come il rinnovo dell’accordo sul grano del Mar Nero che essenziale venga rispettato e rinnovato oltre il 18 maggio. (Rin)