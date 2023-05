Lavoro: Salvini, spero da sindacati non ci sia un atteggiamento pregiudiziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro lavoro di sindacalisti degli italiani lo abbiamo fatto settimana scorsa decretando un aumento di stipendio per milioni di lavoratori, è curioso che ci sia qualche sindacato che si oppone. Li ho incontrati settimana scorsa al ministero per parlare di opere pubbliche, di cantieri, di quello che stiamo facendo, spero non ci sia un atteggiamento pregiudiziale”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini durante un punto stampa a un gazebo della Lega a Milano. Rispondendo a chi gli ha chiesto se abbia trovato i sindacati collaborativi, Salvini ha risposto “sì, chi sostiene convintamente le opere di cui l’Italia ha bisogno e chi ha dubbi su tutto, ogni riferimento alla Cgil è casuale però magari rincontrandosi questi dubbi diventeranno certezze”. E alla richiesta se abbia notato un diverso approccio tra Cgil da un lato e Cisl e Uil dall’altro, il ministro ha replicato “totale”. (Rem)