Ucraina: Zelensky, Italia era ed è dalla parte giusta

- L’Italia "era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità" nella guerra in Ucraina. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram, in un messaggio pubblicato in italiano e in ucraino. "A Roma ho incontrato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all’Ucraina. Apprezziamo l’assistenza importante militare che dà al nostro Paese la capacità di resistere all’aggressione russa. La chiave del nostro successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell’assistenza necessaria", si legge nel messaggio. "L’Italia era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria significa la pace per il nostro Stato", ha scritto Zelensky. (Kiu)