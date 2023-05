Cultura: Conte, Rovelli punito con censura preventiva, una vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia sarà ospite d’onore alla prestigiosa Buchmesse 2024, la Fiera del libro di Francoforte. Carlo Rovelli viene prima invitato alla cerimonia di apertura e poi lasciato a casa perché le sue idee contro armi e guerra potrebbero costituire 'motivo di imbarazzo'. Chiamiamo le cose con il loro nome: si tratta di censura preventiva". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte. "Ma neppure in una fiera del libro si dà spazio al libero pensiero? Neppure nel santuario del libero confronto di idee è concesso mettere in discussione il pensiero unico dominante? Che facciamo: selezioniamo i nostri intellettuali in modo da essere sicuri di non offendere esponenti di governo? Che vergogna!", conclude Conte. (Rin)