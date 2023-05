Ucraina: Guerini (Copasir), benvenuto Zelensky, al fianco del popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Benvenuto in Italia Volodymyr Zelensky. Al fianco del popolo ucraino nella resistenza all’aggressione, per il rispetto del diritto internazionale e per la costruzione di una pace vera e giusta.” Così Lorenzo Guerini, deputato del Pd, presidente del Copasir, già ministro della Difesa. (Rin)