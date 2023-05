Cultura: Sangiuliano, non sapevo della partecipazione di Rovelli alla Buchmesse di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendo con somma sorpresa della vicenda, per me inedita, del fisico Carlo Rovelli invitato ad aprire la Buchmesse di Francoforte e della successiva lettera del commissario che cura l’organizzazione. Come lo stesso dottor Ricardo Franco Levi potrà confermare ero all’oscuro sia partecipazione del professor Rovelli, che non conosco, sia della successiva modifica di intendimenti". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprendendo dagli organi di stampa la notizia della cancellazione della partecipazione di Carlo Rovelli alla Buchmesse di Francoforte del prossimo anno. "Con il commissario - ha aggiunto - si siamo solo confrontati su aspetti organizzativi come la mia idea di affidare l’allestimento del padiglione ai cinque migliori giovani laureati in architettura delle nostre università. In generale, avendo subito censure, sono contrario ad infliggerle ad altri. Magari a quella del professor Rovelli aggiungerei qualche altra voce, quella di Pierangelo Buttafuoco, Francesco Borgonovo o Marcello Veneziani”, ha concluso Sangiuliano.(Rin)