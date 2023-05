Diritti: Salvini, razzismo più becero sono i sostenitori all’utero in affitto, Elly Schlein chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ultima forma di razzismo in Italia sia da parte dei sostenitori all’utero in affitto, mi piacerebbe che Elly Schlein chiarisse”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano a un gazebo della Lega dove vengono raccolte firme contro l'utero in affitto. “Pensare che una donna si può vendere e il bambino comprare è una follia: si parla tanto, giustamente, di condanna al razzismo, io ritengo la forma più becera, più volgare più classista e razzista sia quella dei sostenitori dell’utero in affitto”, ha concluso il ministro. (Rem)