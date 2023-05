Infrastrutture: Bombardieri,finalmente da Salvini qualcosa di scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Salvini "ci ha convocato sulle infrastrutture e per la prima volta ci ha dato un pezzo di carta, dei documenti. L'amore per Omero sta terminando, pare che finalmente si passi ai documenti scritti". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, all'inizio del corteo in corso a Milano. Per Bombardieri il governo "non sta facendo abbastanza", la convocazione fatta sul decreto lavoro "era tardiva", ma "siamo comunque andati". (Rem)