Milano: maltratta i genitori per estorcere denaro, polizia arresta 20 enne ludopatico

- Alle 22 circa di ieri sera, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un 20enne italiano, incensurato.I militari sono intervenuti in viale Brianza dove i genitori del giovane, di 69 e 57 anni, avevano segnalato la presenza in casa del figlio il quale, affetto da ludopatia e consumatore di stupefacenti, li stava minacciando verbalmente per farsi consegnare del denaro. Le vittime hanno poi riferito di ripetuti episodi di maltrattamenti da parte del figlio, sempre per estorcere loro del denaro e consistiti in aggressioni verbali e minacce, anche di atti autolesionistici. Nella circostanza il giovane non ha aggredito fisicamente i genitori ma il padre, a causa del forte stato di stress accumulato, ha avuto un malore, ed è stato trasportato precauzionalmente presso l'Ospedale Monzino, da dove è stato poi dimesso senza prognosi. L'arrestato è stato condotto presso il Carcere di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rem)